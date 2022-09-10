Нападающий «Ман Сити» Холанд поделился мнением о работе с Хосепом Гвардиолой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о работе с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Мне хорошо работать с ним (Гвардиолой), потому что он немного помешан на футболе, как и я. Мы оба любим футбол, он без ума от него, и мне это нравится.

Он думает обо всём, например, о том, как можно сделать какие-то аспекты лучше, и это то, что мне в нём нравится. В «Сити» сложилась своя обустроенная система, и я пытаюсь освоить её настолько быстро, насколько это вообще возможно, поэтому не могу тратить время на что-то другое», — сказал Холанд в интервью Telemundo Sports.

Напомним, Холанд в дебютных шести встречах за «горожан» забил 10 голов в ворота соперников, что стало рекордом для новичков АПЛ. Также норвежец отметился дублем в ворота «Севильи» в своём первом матче Лиги чемпионов за «Манчестер Сити».

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