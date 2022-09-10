Неймар назвал самого сильного защитника, с которым когда-либо сталкивался

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал о защитнике, с которым ему было сложнее всего играть.
«Кайл Уолкер! Он быстрый, сильный и умный», — приводит слова Неймара TBRFootball со ссылкой на DAZN.
Неймар и Уолкер четыре раза сталкивались на футбольном поле. Все встречи проходили в рамках Лиги чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне «ПСЖ» и «Манчестер Сити» оказались в одной группе турнира и обыграли друг друга по одному разу.
Напомним, Уолкер перешёл в «Манчестер Сити» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2017 году. В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в шести матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. С 2011 года Уолкер вызывается в национальную команду Англии.
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