Нападающий «Ман Сити» Холанд: здорово, что я играю за тот же клуб, что и мой отец

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями о выступлении за клуб, за который много лет назад играл его отец Альф-Инге Холанд.

«Это нечто особенное, потому что раньше он играл в «Сити», а теперь я нахожусь здесь. Я видел его старые фотографии, когда он выступал здесь, и приятно осознавать, что я играю за тот же клуб, что и мой отец. Это было 20 лет назад, но это всё тот же клуб.

Мы обсуждали различные мелочи, детали, как думают защитники по сравнению с нападающими. Мы до сих пор говорим о футболе, и приятно, что мой отец является бывшим футболистом», — сказал Холанд в интервью изданию Telemundo Sports.

22-летний Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». По сведениям Transfermarkt, сделка обошлась английскому клубу в € 60 млн. Соглашение между сторонами подписано до 2027 года.

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