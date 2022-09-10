Нападающий «Ман Сити» Холанд: здорово, что я играю за тот же клуб, что и мой отец

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился впечатлениями о выступлении за клуб, за который много лет назад играл его отец Альф-Инге Холанд.
«Это нечто особенное, потому что раньше он играл в «Сити», а теперь я нахожусь здесь. Я видел его старые фотографии, когда он выступал здесь, и приятно осознавать, что я играю за тот же клуб, что и мой отец. Это было 20 лет назад, но это всё тот же клуб.
Мы обсуждали различные мелочи, детали, как думают защитники по сравнению с нападающими. Мы до сих пор говорим о футболе, и приятно, что мой отец является бывшим футболистом», — сказал Холанд в интервью изданию Telemundo Sports.
22-летний Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». По сведениям Transfermarkt, сделка обошлась английскому клубу в € 60 млн. Соглашение между сторонами подписано до 2027 года.
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