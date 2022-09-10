Невилл — о тратах «МЮ» в конце лета: просто попытка успокоить фанатов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал траты «красных дьяволов» в последние дни летнего трансферного окна.
«Манчестер Юнайтед» хотел потратить около £ 130–140 млн (€ 150–160 млн), в итоге они потратили £ 230 млн (€ 262,5 млн). Мы уже видели подобное поведение семьи Глейзеров — куча неприятностей, нарастание протестов и вложение денег, чтобы попытаться успокоить фанатов, совершая в основном панические покупки.
Предложения Каземиро и Антони поступили за два дня до игры с «Ливерпулем», что, очевидно, было моментом, когда им просто нужно было как-то привлечь игроков. В начале лета они не собирались тратить те деньги, которые по итогу вложили в трансферы», — цитирует слова Невилла издание The Sun.
Каземиро отправляется на «Олд Траффорд»
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