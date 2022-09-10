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Уциев: у Андрея Талалаева очень агрессивный футбол. Отбор, перебросы, прессинг

Уциев: у Андрея Талалаева очень агрессивный футбол. Отбор, перебросы, прессинг
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Капитан «Ахмата» Ризван Уциев рассказал, за счёт чего получилось вырвать победу у «Локомотива» (2:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«За счёт характера, я думаю. Пацаны бились, все старались. Получилось забить во втором тайме, имея на одного игрока меньше. Кроме того, наш вратарь Гиорги Шелия сыграл хорошо. «Локомотив» — хорошая команда. Они нам проиграли, но у них были моменты. Бывают такие матчи, как у нас с ними: мы забили в своих моментах, они — нет.

Очень надеюсь, что в этом году выступим хорошо. Будем стараться побеждать дальше. Настраиваемся на такой же положительный результат, как с «Локомотивом».

Могу сказать, что у Андрея Талалаева очень агрессивный футбол. Отбор, перебросы, прессинг. В этом есть отличие от его предшественников», — цитируют Уциева «Известия».

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