Стив Никол — об игре Роналду против «Реала Сосьедад»: он выглядел на все свои 37 лет

Бывший футболист «Ливерпуля» Стив Никол прокомментировал игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».
«Честно говоря, когда вы упоминаете игру, единственное, что мне в приходит в голову, — это явный голевой момент, когда Роналду бьёт по воротам и его блокируют два игрока. У него была ещё пара моментов, но не таких ярких, как этот, чего-то ему не хватило.
У обеих команд было не так много возможностей в игре, чтобы забить. Но единственное, о чём я могу думать после матча, это то, как в момент того удара Роналду выглядел на каждый из своих 37 лет», — сказал Никол в эфире ESPN.
Напомним, встреча «Манчестер Юнайтед» и «Реала Сосьедад» закончилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Брайс Мендес, реализовав 11-метровый удар.
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