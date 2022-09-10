Дэвид Бекхэм отреагировал на уход из жизни королевы Елизаветы II

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на смерть королевы Елизаветы II.



«Я искренне опечален смертью Её Величества Королевы. То, насколько опустошёнными мы все себя чувствуем, показывает, что она значила для людей в Великобритании и во всём мире. Как сильно королева вдохновляла нас своим лидерством. Как утешала нас в тяжёлые времена.



До последних своих дней она достойно и благородно служила Великобритании. Во время 70-летия со дня восшествия на престол мы увидели множество излияний любви и уважения. Этот год показал, насколько она любима.



Мои мысли и молитвы – с нашей королевской семьёй…» – написал Бекхэм в своих социальных сетях.



Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца — короля Георга VI. Таким образом, она правила страной более 70 лет.

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