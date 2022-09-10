Главу Федерации футбола Франции Ле Гре уличили в харассменте

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре оказался в центре скандала, сообщает So Foot.
По информации источника, глава FFF вёл себя неподобающим образом по отношению к нескольким коллегам-женщинам. Экс-сотрудник федерации сообщил, что Ле Гре отправлял женщинам текстовые сообщения, в которых говорилось: «Приходи ко мне сегодня поужинать» или «Я предпочитаю блондинок, так что если ты согласна...»
Отмечается, что несколько женщин ушли из FFF из-за сексуальных домогательств, а Ле Гре является всего лишь одним из множества пожилых мужчин в организации, которые шутят о женской груди и длине платьев. Харассментом также занимаются директор французской футбольной академии «Клерфонтен» Эрик Латронико, финансовый директор Марк Варен и юридический директор Жан Лапейр.
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