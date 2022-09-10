Модрич: у «Реала» много футболистов, которые способны заменить Каземиро

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился мнением об уходе из команды бразильца Каземиро, который стал футболистом «Манчестер Юнайтед».



«Ушёл очень важный игрок, но у нас сильная команда и много футболистов, которые способны его заменить. Тчуамени очень хорошо адаптируется, Камавинга в свой второй год играет очень хорошо на старте, Кроос уже давно в команде. Вальверде очень хорош, и Себальос вносит свой вклад», — цитирует Модрича Marca.



30-летний Каземиро стал игроком английского клуба 22 августа 2022 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 70,65 млн. Бразильский футболист подписал соглашение с новой командой на четыре сезона. В текущем сезоне футболист выходил в футболке «Манчестер Юнайтед» только на замену. Против «Саутгемптона» бразильский полузащитник провёл на поле 11 минут, против «Лестера» — 31 минуту, а против «Арсенала» — 10 минут.

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