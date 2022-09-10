Отец Бернарду Силвы подтвердил переговоры с «Барселоной» этим летом

Отец полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, Пауло, рассказал, что этим летом велись переговоры с «Барселоной» о переходе футболиста в стан каталонского клуба.

«Было много переговоров, но не было сделано ни одного конкретного предложения в то время, которое мы считали подходящим. Когда оно пришло, мы поняли, что это больше не подходящее время для всех вовлечённых сторон. То, что есть сейчас, идеальный вариант для Бернарду. Он зрелый игрок, ему 28 лет. Все нужно делать рационально, а не эмоционально», — цитирует слова Пауло Силвы издание Mundo Deportivo.

Напомним, также появлялась информация, что в услугах португальского игрока также был заинтересован «ПСЖ», который предлагал «горожанам» около € 83 млн, но английский клуб ответил отказом. Действующий контракт Силвы с «горожанами» рассчитан до июня 2025 года.

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