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Гендиректор «Болоньи» подтвердил назначение Тьяго Мотты на пост главного тренера

Гендиректор «Болоньи» подтвердил назначение Тьяго Мотты на пост главного тренера
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Генеральный директор «Болоньи» Клаудио Фенуччи сообщил о том, что итальянский специалист Тьяго Мотта на следующей неделе возглавит клуб.

«Тренером первой команды с понедельника будет Тьяго Мотта, мы определяем последние нюансы контракта, но теперь я могу придать ему официальный статус», — цитирует Фенуччи журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее со своего поста был уволен сербский специалист Синиша Михайлович. В первых пяти турах нового сезона Серии А «Болонья» набрала три очка. Михайлович руководил командой с 2019 года.

Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю».

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