ЦСКА — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30
Поделиться
Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). В роли резервного рефери выступит Олег Соколов (Воронеж).
Московский ЦСКА набрал 17 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (17) — на третьем месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
21:08
-
21:06
-
20:56
-
20:56
-
20:55
-
20:54
-
20:49
-
20:46
-
20:46
-
20:44
-
20:44
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:16
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:09
-
20:07
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:29
-
19:28
-
19:24
-
19:24
-
19:16
-
19:07
-
19:02
-
19:01
-
18:58
Партнерский контент