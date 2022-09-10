ЦСКА — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). В роли резервного рефери выступит Олег Соколов (Воронеж).



Московский ЦСКА набрал 17 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (17) — на третьем месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).