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ЦСКА — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

ЦСКА — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30
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Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). В роли резервного рефери выступит Олег Соколов (Воронеж).

Московский ЦСКА набрал 17 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (17) — на третьем месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).

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