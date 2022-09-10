Бриан Кристанте близок к продлению контракта с «Ромой»
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Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом, сообщает спортивный журналист Николо Скира в своих социальных сетях. По информации источника, новый договор будет рассчитан до 2026 года. Футболист будет зарабатывать € 3 млн за сезон.
Действующий контракт Бриана Кристанте с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провёл шесть матчей и забил один гол.
Напомним, 8 сентября состоялся матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором сыграли болгарский «Лудогорец» и итальянская «Рома». Встреча прошла на поле стадиона «Хювефарма Арена» в Разграде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном из Англии. Она завершилась победой «Лудогорца» со счётом 2:1.
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