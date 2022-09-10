Юрий Жирков: моя физическая форма? Без дела не сидел, тренировался

Обладатель Кубка УЕФА, чемпион и победитель Кубка России Юрий Жирков рассказал о своём физическом состоянии. Он выступает в составе сборной России на Кубке Легенд.
«Хорошие ощущения от Кубка Легенд. Приятно видеть старых друзей, играть с ними. Моя физическая форма? Без дела не сидел: занимался и тренировался. Немного тяжеловато играть в закрытых помещениях. Сегодня забил с правой, один раз в жизни бывает с правой ноги», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, последним клубом Жиркова стали «Химки». 38-летний футболист перешёл в команду в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022. В трёх матчах за подмосковный клуб защитник заработал одну жёлтую карточку. 30 июня 2022 года контракт Жиркова с «Химками» подошёл к концу и не был продлён. Ранее Жирков, начинавший карьеру в тамбовском «Спартаке», выступал за ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Сообщалось, что футболист может завершить карьеру.
- 10 сентября 2022
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