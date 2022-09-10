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Юрий Жирков высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»

Юрий Жирков высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»
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Бывший футболист сборной России и «Челси» Юрий Жирков после матча Кубка Легенд с Казахстаном (победа 8:4) высказался о вероятном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в стан синих.

«Захарян и «Челси»? Почему нет? Арсен классный игрок, один из лидеров «Динамо». Вон посмотрите на Кварацхелию. Уехал и как играет», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в конце августа текущего года «Челси» обратился к «Динамо» с предложением о трансфере Захаряна. Стороны приступили к переговорам, однако по техническим причинам организовать трансфер полузащитника в летнее трансферное окно не удалось. Сам Захарян позже признался, что общался с представителями «Челси» и дал согласие на переход.

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