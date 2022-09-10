Юрий Жирков высказался о возможном переходе Захаряна в «Челси»

Бывший футболист сборной России и «Челси» Юрий Жирков после матча Кубка Легенд с Казахстаном (победа 8:4) высказался о вероятном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в стан синих.
«Захарян и «Челси»? Почему нет? Арсен классный игрок, один из лидеров «Динамо». Вон посмотрите на Кварацхелию. Уехал и как играет», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в конце августа текущего года «Челси» обратился к «Динамо» с предложением о трансфере Захаряна. Стороны приступили к переговорам, однако по техническим причинам организовать трансфер полузащитника в летнее трансферное окно не удалось. Сам Захарян позже признался, что общался с представителями «Челси» и дал согласие на переход.
Арсен Захарян впервые рассказал о срыве трансфера в «Челси»
- 10 сентября 2022
-
21:08
-
21:06
-
20:56
-
20:56
-
20:55
-
20:54
-
20:49
-
20:46
-
20:46
-
20:44
-
20:44
-
20:40
-
20:33
-
20:30
-
20:16
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:09
-
20:07
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:29
-
19:28
-
19:24
-
19:24
-
19:16
-
19:07
-
19:02
-
19:01
-
18:58