Жирков — о завершении карьеры: один раз со сборной России закончил, потом пришлось играть

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков после матча Кубка Легенд с Казахстаном (победа со счётом 8:4) прокомментировал возможное завершение карьеры.

«Не знаю, закончил ли с большим футболом. Один раз я со сборной России закончил, но потом пришлось играть (смеётся). Не знаю, как обернётся. Есть ли возможность сыграть в Медиалиге? Они вроде скоро уже начинают. Зовут, пока нечего сказать.



От клубов ФНЛ были предложения. Что касается РПЛ, я даже ни с кем не разговаривал на этот счёт, если честно. Когда я скажу, что закончил с футболом? Прямо так и сказать? Пусть будет, как будет. Может, меня через полгода позовут куда-то играть. В тот же «Тамбов», ещё куда-то. Так сейчас сложно сказать. Посмотрим, как на Кубке Легенд поиграю. Когда приеду домой, встану на следующий день, может, можно ещё поиграть. Конечно, хочется поиграть ещё. Бывает, что кто-то против тебя», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.