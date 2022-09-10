Тренер «Рубина» Веретенников поделился ожиданиями от матча с «Велесом»

Тренер «Рубина» Олег Веретенников рассказал о подготовке к матчу 9-го тура Мелбет Первой лиги с «Велесом». Игра состоится завтра, 11 сентября.
«Подготовка проходит в обычном режиме. Никаких изменений нет, всё по плану. Два тура назад у них поменялся тренерский штаб, они немного изменили схему. Это дало результат, два матча они выиграли. Будем ещё раз смотреть, анализировать, показывать всё ребятам.
У «Велеса» есть интересные игроки. Логуа хорошо исполняет стандарты, мы это знаем, к этому готовимся. Мартынович и Фамейе готовятся по индивидуальной программе. У нас ещё есть время. Посмотрим, успеют они восстановиться или нет.
Будет достаточно тяжёлый матч. Искусственное поле не самого лучшего качества. Надеемся на то, что мы всё-таки наберём эти три очка, которые нам очень нужны», — цитирует Веретенникова пресс-служба «Рубина».
- 10 сентября 2022
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