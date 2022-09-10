Бывший президент «Барселоны» Бартомеу высказался о нарушении контракта де Йонга

Экс-президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал информацию о том, что продление контракта с полузащитником Френки де Йонгом и рядом других футболистов было сделано с рядом нарушений, вследствие которых нынешнее руководство собиралось их аннулировать.

«Удивительно, но авторитетные и независимые профессионалы, такие, как Ernst & Young, или Deloitte, которая провела углублённую проверку в сентябре 2021 года, или агентство Kroll, которое провело подробное расследование в декабре 2021 года, не выявили каких-либо нарушений в контракте де Йонга или любого другого игрока.

У нас были средства для продления контрактов с игроками во время моего пребывания в должности, но ситуация изменилась под страшным и неожиданным ударом пандемии. В марте 2020 года мы ввели сокращение заработной платы на 12% для всех профессиональных спортсменов, чтобы сократить расходы. Затем, в сезоне 2020/2021, мы предложили второе снижение зарплаты в обмен на продление контракта, что позволит им восстановить свои условия после окончания пандемии. Некоторые футболисты согласились сделать это», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo со ссылкой на France Football.

Топ голевых передач 4-го тура Ла Лиги

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.