Хави: не променял бы Левандовского ни на кого на свете

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о вкладе нападающего Роберта Левандовского в команду.
«Я бы не променял его ни на кого на свете. Опыт — это статус. Он действительно помогает молодёжи своими советами и смирением. Это приносит команде массу пользы», — приводит слова Хави AS.
Напомним, Левандовски перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно за € 45 млн. Действующий контракт польского форварда с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в четырёх матчах Примеры и забил пять голов.
«Барселона» в четырёх матчах набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (12).
«Севилья» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 4-й тур
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