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Владислав Радимов: боснийцы отказываются играть со сборной России только ради пиара

Владислав Радимов: боснийцы отказываются играть со сборной России только ради пиара
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов отреагировал на то, что ведущие игроки Боснии и Герцеговины откажутся от вызова в национальную команду на товарищеский матч.

«Я читал все эти высказывания. Меня это не удивляет. Нормальные люди считают, что это футбол. А есть люди, которые хотят попиариться на этом. Думаю, что этот матч не состоится. Футболисты поднимут скандал — и всё. Они отказываются играть с нами только ради пиара. Если ты футболист, то иди и играй — какая тебе разница?

Если вы договорились, то играйте. Просто хотят на этом попиариться. Они сами говорят, что не хотят портить отношения с Европой. Дело не в спорте, а в политике — они об этом прямым языком говорят. Думаю, что игры не будет. Те, кто согласился играть, — адекватные. Те, кто сейчас будут против и сорвут матч, делают глупость», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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