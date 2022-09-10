УАФ потребовала у УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча Россия — Босния и Герцеговина

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина, а также направила письмо Федерации футбола Боснии и Герцеговины.



«Напоминаем, что все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнований ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства на Украине. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте УАФ.

Напомним, проведение матча Россия — Босния и Герцеговина запланировано на 19 ноября. Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге.