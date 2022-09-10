Мостовой: ЦСКА должен обыграть «Краснодар» — их игроки покажут класс

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи между ЦСКА и «Краснодаром».

«ЦСКА — фаворит с учётом матча дома. Они понимают, что соперник — прямой конкурент в борьбе за высокие места. «Краснодар» прыгает выше головы. ЦСКА это всё понимает, они должны сегодня себя показать. По составу они неплохо укрепились, поэтому должны сегодня показать класс. ЦСКА должен сегодня выиграть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча между московским ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 10 сентября. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.