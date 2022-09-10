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Дмитрий Кузнецов назвал фаворита матча ЦСКА — «Краснодар»

Дмитрий Кузнецов назвал фаворита матча ЦСКА — «Краснодар»
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Краснодаром».

«Несмотря на то что «Краснодар» сейчас играет живенько и интересно, ЦСКА — фаворит. У ЦСКА более опытные и сыгранные футболисты, они в хорошей форме плюс играют дома», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

Московский ЦСКА набрал 17 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (17) — на третьем месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).

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