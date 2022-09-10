Рафинья объяснил, почему отказал «Челси» и перешёл в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Рафинья высказался о переходе в каталонский клуб и отказе от предложения «Челси».
«Да, я отклонил предложение «Челси», потому что мечтал носить футболку «Барселоны». Я следил за этой командой с самого детства, с тех пор, как туда перешёл Роналдиньо. Я хотел быть частью этого клуба. Мечта была сильнее любого другого предложения, каким бы внушительным оно ни было в финансовом плане.
Я знал, что могут возникнуть трудности с переходом и регистрацией. Но я также знал об усилиях, которые прилагала «Барселона». Поэтому я решил довериться клубу и приспособиться к ситуации. Моя семья научила меня, что смирение и ценности гораздо важнее материальных благ. Это много раз спасало меня», — приводит слова Рафиньи La Vanguardia.
«Севилья» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 4-й тур
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