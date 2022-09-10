Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Краснодар»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

ЦСКА — «Краснодар»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

Московский ЦСКА набрал 17 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (17) — на третьем месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).

ЦСКА — «Краснодар». Как жаль! «Зенит» вновь уйдёт в отрыв ЦСКА — «Краснодар». Как жаль! «Зенит» вновь уйдёт в отрыв
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022