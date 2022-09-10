«Люди из федерации футбола Боснии переобулись». Кечинов — о матче со сборной России

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на то, что ведущие игроки Боснии и Герцеговины откажутся от вызова в национальную команду на товарищеский матч со сборной России.



«Как такое может удивлять? В мире такая ситуация, что против России идёт холодная война. Хотят, чтобы мы нигде не появлялись, поэтому к нам такое отношение.



Люди из федерации футбола Боснии переобулись: они изначально не посоветовались со звёздами сборной. Пора перестать удивляться. Вопрос один: сколько всё это будет длиться? Раз уже такие разговоры, то, к сожалению, не будет ничего. Будет смешно сначала назначать игру, потом отменять, а потом снова назначать», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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