Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глеб: Фабрегас хвалил Головина. Говорил, что очень техничный и классно видит поле

Глеб: Фабрегас хвалил Головина. Говорил, что очень техничный и классно видит поле
Комментарии

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как бывший партнёр российского форварда Александра Головина по «Монако» Сеск Фабрегас отзывался о нём.

«Из «Арсенала» общаюсь с Фабрегасом, реже с Фламини. Больше по футболу, и вообще о делах и семье.

Сеск, когда играл вместе с Головиным в «Монако», сказал, что Саша хороший парень, техничный и классно видит поле», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в пяти матчах французской Лиги 1 и отдал одну результативную передачу. С 2015 года Головин вызывается в национальную команду России.

Новость по теме
Головин: ЛЧ – особенный турнир, все стремятся туда. Но и в ЛЕ у «Монако» хорошая группа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022