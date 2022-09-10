Глеб: Фабрегас хвалил Головина. Говорил, что очень техничный и классно видит поле

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб рассказал, как бывший партнёр российского форварда Александра Головина по «Монако» Сеск Фабрегас отзывался о нём.



«Из «Арсенала» общаюсь с Фабрегасом, реже с Фламини. Больше по футболу, и вообще о делах и семье.



Сеск, когда играл вместе с Головиным в «Монако», сказал, что Саша хороший парень, техничный и классно видит поле», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в пяти матчах французской Лиги 1 и отдал одну результативную передачу. С 2015 года Головин вызывается в национальную команду России.