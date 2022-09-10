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Глеб: Елизавета II болела за «Арсенал». Другие клубы в Букингемский не приглашали

Глеб: Елизавета II болела за «Арсенал». Другие клубы в Букингемский не приглашали
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Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился впечатлениями от знакомства с королевой Великобритании Елизаветой II, а также прокомментировал её кончину несколько дней назад.

«От встречи с Елизаветой II были положительные эмоции. Мои соболезнования королевской семье. Она тогда со всеми поздоровалась, капитан команды представлял каждого. По два слова со всеми перекинулась.

Не почувствовал, что ушла эпоха. Своих дел хватает. Это правда, что она болельщица «Арсенала», потому нас и приняла. Она должна была быть ещё на открытии стадиона, но перенесли. Сказала ли она нам, что болеет за «Арсенал»? Ну вроде никого больше в Букингемский не приглашали», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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