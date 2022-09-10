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Легенды России разгромили сборную Звёзд и стали финалистами Кубка Легенд

Легенды России разгромили сборную Звёзд и стали финалистами Кубка Легенд
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Во втором матче на Кубке Легенд сборная России обыграла сборную Звёзд. Встреча завершилась со счётом 11:4 в пользу россиян. C двумя победами в двух матчах Легенды России заняли первое место в группе A и вышли в финал.

Напомним, ранее сборная России провела первый матч Кубка Легенд, в рамках которого она встречалась с национальной командой Казахстана. Встреча завершилась победой россиян со счётом 8:4.

Традиционно по правилам турнира финалисты прошлого Кубка (сборная Легенд России и сборная Легенд) разводятся по разным группам. Они попали в группу A и B соответственно. После двух побед россияне пробились в финал, который состоится завтра, 11 сентября.

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