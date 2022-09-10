Малком: «Зенит» доминировал в матче со «Спартаком», заслуженная победа

Нападающий «Зенита» Малком считает, что команда одержала заслуженную победу над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Очень сложная игра, настоящее «класико». Было понятно, что судьба матча решится в мелких деталях — ​кто допустит меньше ошибок, тот и победит. Мы здорово стартовали, много раз были близки к голу в первом тайме — ​четыре стопроцентных момента у нас точно было, но не хватило хладнокровия, чтобы забить до перерыва, и в итоге пропустили сами. Важно, что мы не опустили руки, начали вторую половину встречи совершенно иначе — ​и за четверть часа повернули ход игры в нашу пользу. Думаю, это абсолютно заслуженная победа, потому что с первых же минут мы доминировали на поле и высоко прессинговали «Спартак», играя на его стадионе. Так что «Зенит» отлично справился со своей работой, и теперь мы вовсю готовимся к игре с «Оренбургом», — приводит слова Малкома пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Зенит» в восьми матчах чемпионата России набрал 20 очков и закрепился на первой строчке турнирной таблицы. Встреча с «Оренбургом» на стадионе «Газпром Арена» состоится завтра, 11 сентября.