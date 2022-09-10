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Новичок «МЮ» Антони высказался о Криштиану Роналду

Новичок «МЮ» Антони высказался о Криштиану Роналду
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони признался, что уже многому научился у форварда Криштиану Роналду.

«Я пришёл помочь своим товарищам по команде. Независимо от возраста, все игроки обладают огромным талантом.

Словами невозможно описать Криштиану — лучшего футболиста в мире. Всего за несколько дней я многому у него научился. У него незаурядный ум, и всякий раз, когда я с ним разговариваю, я многое у него беру.

Я уверен, что у «Манчестер Юнайтед» сильная атака, и это делает будущее многообещающим», — приводит слова Антони пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

22-летний Антони перешёл из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» под занавес летнего трансферного окна за € 95+5 млн.

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