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«Химки» набрали первое очко под руководством Гогниева

«Химки» набрали первое очко под руководством Гогниева
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«Химки» прервали серию из четырёх поражений. В матче 9-го тура РПЛ подмосковный клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов». Встреча закончилась со счётом 0:0.

«Химки» набрали первое очко после того, как команду возглавил бывший наставник «Алании» Спартак Гогниев. На этом посту он сменил Николая Писарева, который не проработал и одного месяца. Писарев в своё время сменил в «Химках» Сергея Юрана.

Главный арбитр матча Владимир Москалёв показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Два предупреждения получили футболисты «Химок» Резиуан Мирзов, Захар Волков и Бутта Магомедов. Ещё одну жёлтую карточку получил игрок «Крыльев Советов» Роман Ежов.

Самарские «Крылья Советов» набрали 10 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит», в восьми встречах набравший 20 очков.

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