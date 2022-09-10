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В «Крыльях Советов» прокомментировали нулевую ничью с «Химками»

В «Крыльях Советов» прокомментировали нулевую ничью с «Химками»
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0).

«Сегодня была острая игра с обеих сторон. Могли выиграть — пенальти не забили. Могли и проиграть, потому что были хорошие подходы у «Химок». То, что на табло, то и отражает, что сегодня происходило. Как и «Химки» не заслуживали больше чем ничьей, так и «Крылья». Хотя, забей свой пенальти, игра бы сложилась по-другому», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Защитник «Крыльев Советов» Матео Барач на 19-й минуте встречи не реализовал пенальти. После девяти туров чемпионата России самарцы набрали девять очков.

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