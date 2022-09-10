В «Крыльях Советов» объяснили, почему пенальти бил Барач

Спортивный директор «Крыльев Советов» Олег Корниленко ответил на вопрос о нереализованном пенальти в матче 9-го тура РПЛ с «Химками». 11-метровый удар не реализовал Матео Барач.



«У нас были до этого пенальти, которые не были реализованы. Сегодня просто решили, что пробивать пенальти будет Барач», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Главный арбитр матча Владимир Москалёв показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Два предупреждения получили футболисты «Химок» Резиуан Мирзов, Захар Волков и Бутта Магомедов. Ещё одну жёлтую карточку получил игрок «Крыльев Советов» Роман Ежов.



Самарские «Крылья Советов» набрали 10 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит», в восьми встречах набравший 20 очков.