Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Крыльях Советов» высказались об итогах трансферного окна для клуба

В «Крыльях Советов» высказались об итогах трансферного окна для клуба
Комментарии

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал итоги трансферного окна для клуба.

«Оценка трансферному окну будет результат в конце сезона и место, занятое в таблице. Сейчас наши новые игроки будут максимально быстро привыкать к требованиям и оформят все свои рабочие документы. Думаю, что всё будет нормально», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В это трансферное окно к «Крыльям» присоединились такие футболисты, как нападающий Максим Глушенков, полузащитники Амар Рахманович, Александр Чиркович, защитники Матео Барач, Илья Гапонов. Покинули клуб одни из лидеров прошлого сезона хавбек Антон Зиньковский и форвард Владислав Сарвели.

Новость по теме
В «Крыльях Советов» прокомментировали нулевую ничью с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022