В «Крыльях Советов» высказались об итогах трансферного окна для клуба
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Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал итоги трансферного окна для клуба.
«Оценка трансферному окну будет результат в конце сезона и место, занятое в таблице. Сейчас наши новые игроки будут максимально быстро привыкать к требованиям и оформят все свои рабочие документы. Думаю, что всё будет нормально», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В это трансферное окно к «Крыльям» присоединились такие футболисты, как нападающий Максим Глушенков, полузащитники Амар Рахманович, Александр Чиркович, защитники Матео Барач, Илья Гапонов. Покинули клуб одни из лидеров прошлого сезона хавбек Антон Зиньковский и форвард Владислав Сарвели.
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