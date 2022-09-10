В «Крыльях Советов» высказались об итогах трансферного окна для клуба

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал итоги трансферного окна для клуба.

«Оценка трансферному окну будет результат в конце сезона и место, занятое в таблице. Сейчас наши новые игроки будут максимально быстро привыкать к требованиям и оформят все свои рабочие документы. Думаю, что всё будет нормально», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В это трансферное окно к «Крыльям» присоединились такие футболисты, как нападающий Максим Глушенков, полузащитники Амар Рахманович, Александр Чиркович, защитники Матео Барач, Илья Гапонов. Покинули клуб одни из лидеров прошлого сезона хавбек Антон Зиньковский и форвард Владислав Сарвели.