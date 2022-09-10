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Ларин: «Крылья» играли плохо, я расстроился. Хотелось, чтобы ребята выиграли

Ларин: «Крылья» играли плохо, я расстроился. Хотелось, чтобы ребята выиграли
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Бывший директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением об игре «Крыльев Советов» в матче с «Химками» (0:0).

«Расстроился, потому что надеялся, что «Крылья» выиграют. Не получилось. Играли плохо. С чем это связано, не знаю. Возможно, с тем, что команда не так часто играет в пять защитников. Футболисты не должны снижать к себе требования. Было очень много брака: у того же Саши Коваленко, да и у всех. Надеюсь, в следующих матчах наверстают упущенное.

Не показалось, что ребята подсели физически. Они одинаково играли оба тайма. Не согласен, что «Крылья» доминировали. У «Крыльев» был пенальти, у «Химок» во втором тайме было больше моментов, чем в первом. Два одинаковых тайма. «Химки» эту ничью заслужили.

Мне очень хотелось бы, чтобы самарцы повторили результат прошлого сезона — восьмое место», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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