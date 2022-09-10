Николай Ларин: нет страха, что матч «Крыльев» с «Химками» — последний, что видел вживую

Бывший президент академии «Чертаново» Николай Ларин признался, что не боится того, что матч «Химки» — «Крылья Советов (0:0) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) может стать последним, который он увидит вживую.

«Страха, что это последний матч, который я видел вживую, нет. Я верю, что мне удастся слетать на кубковый матч с «Зенитом» в Самаре или в Ростов. В дальнейшем, надеюсь, всё будет нормально. Когда-нибудь я в любом случае смогу посмотреть матч «Крыльев» вживую», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сейчас дело функционера рассматривается в суде. В «Крыльях Советов» играет несколько воспитанников школы «Чертаново».

14 сентября «Крылья Советов» в Самаре сыграют с «Зенитом» в Фонбет Кубке России.