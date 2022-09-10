Ларин: игроки «Крыльев» испугались бить пенальти. У них ментальные проблемы
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Бывший директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал ситуацию с незабитым «Крыльями Советов» пенальти в матче с «Химками» (0:0).
«У меня нет понимания, почему «Крылья» так пробили пенальти. В этот момент я увидел, что все побоялись, испугались ответственности. Если у тебя в команде футболисты, которые должны забивать голы, боятся бить пенальти, это говорит о том, что у них ментальные проблемы.
Этот момент меня очень расстроил. Не хочу винить Барача. Для себя сделал вывод, что футболисты были ментально не готовы пробивать пенальти. Почему? Я не понимаю», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
На 19-й минуте матча пенальти не реализовал хорватский защитник «Крыльев Советов» Матео Барач.
Новость по темеВ «Крыльях Советов» объяснили, почему пенальти бил Барач
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