Полузащитник «Химок» Кухарчук рассказал об особенностях работы со Спартаком Гогниевым

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился впечатлениями от работы с новым наставником команды Спартаком Гогниевым.
«За всех говорить точно не могу. Я скажу только за себя: я был не готов, потому что много пропустил. С того периода до сих пор набираю свою оптимальную форму — это не так просто делается. За других говорить не буду. Нет такого, что все говорят: мы не можем бегать.
Тренировки отличаются. Повысилась интенсивность, стали с мячом проводить больше времени. Передал ли какие-то фишки Гогниев? Да. Лантратов играет выше, чем играл раньше. Думаю, это главная фишка. Будет похоже исполнение штрафных в этом сезоне на прошлый? Поставьте хотя бы один. Мы ждём, когда будет штрафной или пенальти хотя бы. Сегодня не получилось реализовать заготовки.
Мне всё нравится: играть в прессинг, играть в атаку, потому что я атакующий футболист. Меня всё устраивает», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 10 сентября 2022
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