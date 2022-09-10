Надёжная игра Лантратова — в видеообзоре матча «Химки» — «Крылья Советов»

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» принимали самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр матча Владимир Москалёв показал четыре жёлтые карточки в этой встрече. Два предупреждения получили футболисты «Химок» Резиуан Мирзов, Захар Волков и Бутта Магомедов. Ещё одну жёлтую карточку получил игрок «Крыльев Советов» Роман Ежов.



Самарские «Крылья Советов» набрали 10 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Подмосковные «Химки» (8) — на 13-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит», в восьми встречах набравший 20 очков.