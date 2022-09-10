ЦСКА — «Краснодар»: Рамирес дальним ударом сократил отставание в счёте

В эти минуты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» проходит матч 9-го тура РПЛ, в котором встречаются ЦСКА и «Краснодар». Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча, дважды отличившись с пенальти.

На 30-й минуте 11-метровый удар реализовал Хорхе Карраскаль. А в компенсированное время ещё один мяч забил Фёдор Чалов.

В начале второго тайма краснодарцы смогли сократить отставание в счёте. На 47-й минуте Кристиан Рамирес дальним ударом поразил ворота соперника.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».

Московский ЦСКА набрал 17 очков в восьми матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (17) — на третьем месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).