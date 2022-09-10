ЦСКА — «Краснодар»: армейцы реализовали третий пенальти в матче

В эти минуты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» проходит матч 9-го тура РПЛ, в котором встречаются ЦСКА и «Краснодар». Ещё в первом тайме москвичи забили два мяча, дважды отличившись с пенальти.
На 30-й минуте 11-метровый удар реализовал Хорхе Карраскаль. А в компенсированное время ещё один мяч забил Фёдор Чалов.
В начале второго тайма краснодарцы смогли сократить отставание в счёте. На 47-й минуте Кристиан Рамирес дальним ударом поразил ворота соперника.
На 62-й минуте армейцы заработали третий пенальти. Его в итоге реализовал Хесус Медина. С первой попытки он не пробил Матвея Сафонова, но мяч в ворота добил Милан Гайич. Впрочем, легионер ЦСКА слишком рано забежал в штрафную «Краснодара», поэтому гол был отменён. Впрочем, со второй попытки ЦСКА забил.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».
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