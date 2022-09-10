Соломатин: тренерские идеи Федотова в ЦСКА работают. Даже Гайч забивает не на шару

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (4:1) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Уверенная победа, которая не вызвала ни одного вопроса. Первый тайм — два очевидных пенальти. Во втором тайме быстрый гол оживил «Краснодар», но вовремя команда собралась и забила ещё два, доведя игру до уверенной победы.



Почему ЦСКА третью игру подряд забивает дома четыре? Качество футболистов и работают тренерские идеи. Гайч даже забивает, причём после таких комбинаций, а не на шару», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА в этом матче реализовал три пенальти. В концовке встречи с игры отличился нападающий Адольфо Гайч.