Соломатин: тренерские идеи Федотова в ЦСКА работают. Даже Гайч забивает не на шару
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (4:1) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Уверенная победа, которая не вызвала ни одного вопроса. Первый тайм — два очевидных пенальти. Во втором тайме быстрый гол оживил «Краснодар», но вовремя команда собралась и забила ещё два, доведя игру до уверенной победы.
Почему ЦСКА третью игру подряд забивает дома четыре? Качество футболистов и работают тренерские идеи. Гайч даже забивает, причём после таких комбинаций, а не на шару», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ЦСКА в этом матче реализовал три пенальти. В концовке встречи с игры отличился нападающий Адольфо Гайч.
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