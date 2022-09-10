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Сторожук: матч с ЦСКА был сложным в психологическом плане, «Краснодар» не справился

Сторожук: матч с ЦСКА был сложным в психологическом плане, «Краснодар» не справился
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Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Александр Сторожук прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу москвичей.

«Сложный матч в психологическом плане, мы не справились. Было робкое начало, не так активно, как мы привыкли. Будем разбираться. Да, проиграли, но ничего страшного не произошло. Судейские моменты комментировать не буду, только футбол. В этом надо прибавлять. В таких матчах на первый план выходит ментальное состояние. Такие матчи требуют опыта», – передаёт слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович

ЦСКА набрал 20 очков и догнал в турнирной таблице «Зенит», команда занимает второе место. «Краснодар» с 17 очками занимает третье место.

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