Федотов похвалил «Краснодар» после разгрома команды в 9-м туре РПЛ
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре с «Краснодаром» (4:1) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Знали, что нам будет противостоять серьёзный соперник, который умеет пользоваться пространством. Наша задача была сдержать игроков и не дать пользоваться пространством. Вышли из раздевалки, чуть потеряли концентрацию. Пропущенный гол вернул нас к жизни. Хорошо, уверенно оборонялись и использовали пространство на половине соперника», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
ЦСКА набрал 20 очков и догнал в турнирной таблице «Зенит», команда занимает второе место. «Краснодар» с 17 очками занимает третье место. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Торпедо».
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