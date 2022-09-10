Федотов: Карраскаль понял, зачем я его заменил

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ситуацию с заменой нападающего Хорхе Карраскаля. Колумбиец был недоволен тем, что по решению тренера преждевременно покинул поле в матче с «Краснодаром» (4:1).

«Что было при замене с Карраскалем, вы у него спросите. Футболисты иногда не понимают, что устают. Здесь надо знать Хорхе, это он не со зла. Он максималист. Я в этом не увидел, что он не хотел жать мне руку. Когда Гайч забил, Хорхе сказал, что понял, почему я его заменил. Чтобы товарищ проявил себя», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 74-й минуте вместо Карраскаля на поле вышел аргентинский форвард Адольфо Гайч, забивший четвёртый мяч в ворота «Краснодара».