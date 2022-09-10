Федотов ответил на вопрос, можно ли назвать его лучшим трансфером ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о трансферной кампании московского клуба.



«Лучший трансфер ЦСКА – это я? Вы загнули (смеётся). Не считаю себя трансфером. Что касается трансферов, всегда хочется большего. Исходили из финансового состояния клуба. Сейчас мы сумели приобрести игроков, которые начинают давать свои плоды. Мы обретаем очертания игры. Будем трудиться дальше», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Сегодня, 10 сентября, ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ разгромил «Краснодар». Встреча закончилась со счётом 4:1.

ЦСКА набрал 20 очков и догнал в турнирной таблице «Зенит», команда занимает второе место. «Краснодар» с 17 очками занимает третье место.