Ильзат Ахметов: «Краснодар» заслуженно проиграл ЦСКА. Мы должны играть лучше

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов считает, что его нынешняя команда заслуженно проиграла ЦСКА (1:4) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«В целом игра с ЦСКА не получилась. Проиграли заслуженно, к сожалению. Судья обидел? Я не обсуждаю судейские моменты. В плане игры мы должны играть лучше, будем делать выводы, потому что всегда надо смотреть на свою игру», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В этом матче в ворота «Краснодара» было поставлено три пенальти, все из них армейцы реализовали. На встрече работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Было показано восемь жёлтых карточек, из них пять — футболистам «Краснодара».



За ЦСКА пенальти реализовали нападающие Хорхе Карраскаль и Фёдор Чалов, полузащитник Хесус Медина. У «быков» предупреждения получили Матвей Сафонов, Никита Кравцов, Вячеслав Якимов, Жоау Башиеса и Ильзат Ахметов; у армейцев — Саша Зделар, Адольфо Гайч и Иван Обляков.