Ахметов: задача «Краснодара» бороться за тройку, а там как всевышний даст

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов рассказал о целях команды на сезон.

«Я полностью освоился. Наша задача — в каждом матче выигрывать и показывать свой футбол. Как минимум: бороться за тройку. Тройка — это всегда престижно. А там уже как всевышний даст. В Кубке России у нас максимальные планы», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

После девяти сыгранных туров чемпионата России «Краснодар» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице. Выше расположились санкт-петербургский «Зенит» (20 очков, матч в запасе) и ЦСКА (20 очков). В следующем туре «Краснодар» сыграет с подмосковными «Химками» (13-е место, восемь очков). Главный тренер «быков» — Александр Сторожук.