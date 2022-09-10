Ахметов: не могу вспомнить матч с таким количеством пенальти. В Питере, наверное

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал три пенальти, поставленные в ворота команды в матче с московским ЦСКА (1:4).
«Не могу вспомнить матч, чтобы было столько пенальти. Наверное, в Санкт-Петербурге. Не хочу говорить о судействе. Надеюсь, разберут те, кто должен это делать. Я один пенальти смотрел, все — нет», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
В этом матче в ворота «Краснодара» было поставлено три пенальти, все из них армейцы реализовали. На встрече работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Было показано восемь жёлтых карточек, из них пять — футболистам «Краснодара». У «быков» предупреждения получили Матвей Сафонов, Никита Кравцов, Вячеслав Якимов, Жоау Башиеса и Ильзат Ахметов; у армейцев — Саша Зделар, Адольфо Гайч и Иван Обляков.
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